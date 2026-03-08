Ein 87-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag in Ludwigshafen-Rheingönheim Opfer eines Angriffs geworden. Nach Angaben der Polizei attackierte ein 21-Jähriger den Senior gegen 14.10 Uhr in der Straße „In der Mörschgewanne“ nach einem kurzen Streit von hinten, trat und schlug auf ihn ein. Der 87-Jährige stürzte zu Boden und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen in Gewahrsam und leitete ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621 96324150 entgegen.