Opfer eines Diebes ist am Donnerstagnachmittag eine 86-jährige Frau in der Mannheimer Innenstadt geworden. Laut Polizei stieg die Seniorin gegen 16 Uhr an der Haltestelle „Abendakademie“ mit ihrem Rollator aus der Straßenbahn aus. Im Gedränge entwendete ihr dabei ein unbekannter Täter die Handtasche aus dem Korb des Rollators und flüchtete in unbekannte Richtung. In der Handtasche befanden sich laut der Besitzerin neben Bargeld auch Ausweis, Scheckkarte und Impfausweis. Wenig später konnte unweit des Tatorts die Handtasche gefunden werden. Es fehlte lediglich das Bargeld. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder der Täterin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Telefon 0621 1258-0 zu melden.