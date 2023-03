Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Künftig sollen alle Führerscheine in der EU fälschungssicher sein. Nun startet der Umtausch der „Lappen“ in eine Plastikkarte. Bis 19. Januar 2022 sollen die Jahrgänge 1953 bis 1958 ihre Führerscheine erneuern. Insgesamt sind in Ludwigshafen rund 86.000 Führerscheinbesitzer vom Umtausch betroffen.

Schon allein in Deutschland geht es bei der Umtauschaktion um gewaltige Zahlen: etwa 15 Millionen Papier-Führerscheine, die bis zum 31. Dezember 1998 ausgestellt wurden sowie