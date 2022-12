Am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr ging ein 85-Jähriger in der Mannheimer Innenstadt spazieren, als er von einer bislang unbekannten Person von hinten angegriffen und zu Boden gebracht wurde. Laut Polizei riss der Täter an der Jacke des 85-Jährigen und stahl ihm gewaltsam seinen Geldbeutel aus der hinteren Hosentasche. Danach flüchtete er mit dem Diebesgut über die Breite Straße in Richtung Marktplatz. Der Schaden beläuft sich auf eine Höhe im dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 0621 174-4444 zu melden.