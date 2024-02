Ein Schaden von etwa 85.000 Euro ist beim Brand auf dem Gelände eines Telekommunikationsunternehmens in der Rheinallee (Süd) entstanden. Laut Polizeibericht brach das Feuer am Sonntag gegen 20 Uhr in einem Mülltonnengehäuse aus und griff dann auf ein Stromsicherungshäuschen sowie die Fenster und die Fassade des Gebäudes über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ob es sich um Brandstiftung handelt, wird noch ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.