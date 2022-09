Gerade noch rechtzeitig hat ein 84-jähriger Mann aus Mannheim-Neckarau am Mittwochnachmittag erkannt, dass er betrogen werden soll, obwohl er schon im Begriff war, der Anruferin Glauben zu schenken, eine Angehörige hätte einen schweren Unfall verursacht und 60.000 Euro benötige, um eine Haftstrafe abwenden zu können. Laut Polizei hatte der Senior der Anruferin zunächst 40.000 Euro angeboten, was dieser allerding zunächst zu wenig war. Dann einigte man sich aber doch auf diese Summe, die der Senior einem Boten an der Haustür in der Straße „Sonnige Au“ übergeben sollte.

Senior will Betrüger fotografieren

Gegen 13.45 Uhr erschien dann der Bote mit Namen „Schneider“ in schlampigem Outfit und wollte das Geld entgegennehmen. Der Senior, der den Betrug förmlich roch, brachte daraufhin nicht das Geld zum Boten mit, sondern eine Kamera. Mit der wollte er sein Gegenüber für die weiteren polizeilichen Ermittlungen fotografieren. Dies gelang allerdings nicht, da der Bote flüchtete. Beschrieben wird er wie folgt: zirka 1,60 bis 1,65 Meter groß; zerrissene, blaue Jeans; dunkle Umhängetasche, beige Basecap, schwarzer Vollbart und Mund-Nasen-Schutz. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, oder die beobachtet haben, wie und wo er in ein Fahrzeug einstieg und davonfuhr, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefon 0621 83397-0, in Verbindung zu setzen.