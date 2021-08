Mehrere Helfer haben am Mittwoch um 13.45 Uhr eine 84-jährige Ludwigshafenerin aus dem Willersinnweiher gerettet. Laut Polizei trieb die Frau leblos im See an der Langgartenstraße (Friesenheim). Als eine 57-Jährige die Seniorin entdeckte, zögerte sie nicht und brachte sie mit Hilfe ihrer 33-jährigen Tochter und eines bislang unbekannten Mannes an Land. Die 33-Jährige begann sofort mit der Reanimation. Ein 58-Jähriger, der zufällig vorbeikam, übernahm die lebensrettenden Maßnahmen bis die Rettungskräfte kamen. Der Zustand der Frau konnte im Krankenhaus stabilisiert werden. Die Polizei lobt alle Helfer für ihr entschlossenes Eingreifen und Helfen.