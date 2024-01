Beim Ausparken hat ein 83-jähriger Autofahrer am Mittwochmorgen in der Brunckstraße in Friesenheim einen 50-jährigen Fahrradfahrer erfasst. Dieser stürzte und musste laut Polizei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand außerdem ein Sachschaden von mindestens 200 Euro.