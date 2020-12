Eine 83-Jährige aus dem Hemshof in Ludwigshafen hat laut Polizei am Mittwoch gegen 18 Uhr den Plan eines angeblichen Polizeibeamten durchschaut. Der Betrüger hatte bei ihr angerufen und behauptet, es sei zu unrechtmäßigen Bank-Abbuchungen gekommen. Um sich zu schützen und ihr Geld sicher zu verwahren, müsse sie eine Überweisung von 22.000 Euro tätigen, so der Betrüger. Die Seniorin ließ sich darauf nicht ein und verständigte umgehend die Polizei. Hinweise zu ähnlichen Fällen unter Telefon 0621/963-2122.