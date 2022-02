Mehrere Tausend Euro hat ein 82-Jähriger Ludwigshafener Trickdieben übergeben, die sich als Polizisten ausgegeben haben. Laut Polizeibericht klopften am Donnerstagabend zwei Männer gegen 18.45 Uhr an der Wohnungstür des Seniors, der in der Gartenstadt wohnt. Nachdem sich die beiden Unbekannten als Polizisten vorgestellt hatten, gewährte der Mann ihnen Einlass in seine Wohnung. Die Männer forderten den 82-Jährigen auf, ihnen Geldscheine zu zeigen, die sie auf „Echtheit“ überprüfen wollten. Der alte Mann übergab dem Duo mehrere Tausend Euro, die er in seiner Wohnung aufbewahrt hatte. Die angeblichen Polizisten nahmen das Geld und verließen die Wohnung. Kurze Zeit später realisierte der 82-Jährige, dass es sich um Betrüger gehandelt haben musste und verständigte die Polizei. Einer der Täter war etwa 45 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß. Er hat eine kräftige Statur und schwarzes kurzes Haar. Er war schwarz gekleidet und sprach akzentfreies Deutsch. Der andere Täter ist etwa gleich alt, schmächtig, zirka 1,70 Meter groß und hat dunkle Haare. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Männern machen können, die in der Kastanienstraße unterwegs waren. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773