Eine 82-jährige Autofahrerin ist am Montagvormittag auf der Pasadenaallee (Mitte) in einen Linienbus gefahren. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Der Bus war mit zirka 30 Fahrgästen besetzt und hatte Vorfahrt. Die 82-Jährige achtete laut Polizei nicht auf den Gegenverkehr, so dass es zum Zusammenstoß kam. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.