[Aktualisiert, Freitag 12 Uhr] Ein 81-jähriger Fahrradfahrer, der am Mittwoch in Oggersheim gestürzt war, ist den Folgen seiner Kopfverletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Unfall habe sich ohne Fremdbeteiligung ereignet. Der Senior war auf der Schillerstraße unterwegs gewesen und wollte bei einem abgesenkten Bordstein nach rechts auf den Gehweg fahren. Dabei übersah er – vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne – ein Verkehrsschild und fuhr dagegen. Er lenkte sein Fahrrad nach links zurück auf die Straße und fuhr über einen hohen Bordstein herunter. Dabei kam es zu dem Sturz. Der Senior, der keinen Helm trug, verletzte sich am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er verstarb.