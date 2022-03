Bei einem Verkehrsunfall in der Gartenstadt ist am Montagabend ein 81-jähriger Autofahrer verletzt worden. Laut Polizei war er gegen 18.30 Uhr auf der Meckenheimer Straße in Richtung Maudacher Straße unterwegs, als er an der Kreuzung von der Fahrbahn abkam. Den Beamten zufolge stieß er an die dort stehende Ampel. Dabei entstand ein derart schwerer Schaden am Auto, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt wurde. Der 81-jährige Fahrer verletzte sich und wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht.