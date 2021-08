Nach einem Unfall am Mittwoch in Oggersheim musste ein 81-Jähriger verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei stand der Mann um 10.20 Uhr in der Ruchheimer Straße auf dem Gehweg am rechten Fahrbahnrand. Ein 79-Jähriger fuhr mit dem Auto auf der Ruchheimer Straße (K 11) in Richtung Speyerer Straße. Als der 81-Jährige die Straße betrat, konnte der 79-Jährige nicht mehr bremsen und erfasste den Mann mit seinem Auto. Der 81-Jährige stürzte und verletzte sich.