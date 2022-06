Ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der Else-Brandström-Straße in Mannheim-Friedrichsfeld. Laut Polizei war ein 81-Jähriger mit seinem SUV auf dem Gelände eines Autohauses unterwegs, als er plötzlich Gas gab, den Grundstückszaun durchbrach und auf das Dach eines Opel Corsa prallte, der auf der rund zwei Meter tiefer liegenden Straße geparkt war. Anschließend überschlug sich der SUV und blieb auf dem Dach liegen. Der 81-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik transportiert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 70.000 Euro geschätzt. Die Berufsfeuerwehr Mannheim war zur Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.