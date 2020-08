Eine 81-Jährige ist am Montagmittag im Stadtteil Süd bestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 12 Uhr in der Roonstraße unterwegs, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Mann fragte die Frau nach dem Weg und ob sie ihm Geld wechseln könne. Dem Täter gelang es, die Frau durch seine Fragen so abzulenken, dass er ihren Geldbeutel aus der Jackentasche stehlen konnte. Die 81-Jährige beschrieb den Unbekannten wie folgt: etwa 1,70 Meter groß, korpulent, kurze dunkle Haare, Dreitagebart und stark gebräunt. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.