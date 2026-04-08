Das Wohnungsunternehmen Vonovia investiert rund 800.000 Euro, um die Gebäude in der Schanzstraße 99 und 101 in Ludwigshafener Stadtteil Hemshof zu modernisieren. Die Bauarbeiten sollen im Mai beginnen und bis Dezember abgeschlossen sein.

Ziel ist es laut einer Pressemitteilung des Unternehmens, die Wohnqualität zu erhöhen und die Klimafreundlichkeit der insgesamt 18 Wohnungen zu verbessern. Im Mittelpunkt der Modernisierungsarbeiten stehen demnach die energetische Sanierung: Die Außenwände werden gedämmt, Türen mit besserer Isolierung eingebaut und dreifach verglaste Fenster installiert. Auch optisch werden die Gebäude aufgewertet. Die Fassaden und Treppenhäuser erhalten einen frischen Anstrich. Zusätzlich sollen die Mieter laut Unternehmensangaben von einer neuen Klingelanlage, Briefkästen und erstmals einer Außenbeleuchtung im Eingangsbereich profitieren. 16 Wohnungen erhalten einen Balkon. Zwei bereits vorhandene Balkone werden saniert. Vonovia besitzt in Ludwigshafen insgesamt 800 Wohnungen.