Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Gruppe 1 der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Süd hat Dauerbrenner VfR Friesenheim II nach der Hauptrunde im Feld der sieben Mannschaften den fünften Platz belegt. Das bedeutet: Ende März geht es für den VfR, der seit zwölf Jahren ununterbrochen in dieser Liga spielt, in der Abstiegsrunde weiter.

Doch um den Ligaverbleib muss das spielstarke Team, das elf seiner 14 Zähler mitnimmt, nicht ernsthaft bangen, wenn man die Worte von Spielertrainer Roberto Ferraro zugrunde legt.

„Wir