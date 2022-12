Erfolgreicher Spendenaufruf: Statt 60 konnten sogar 80 warme Decken für kranke und pflegebedürftige Menschen angeschafft werden. Der Protestantische Kirchenbezirk und die Ökumenische Sozialstation Ludwigshafen hatten im Advent die Aktion gestartet und gebeten, für jeweils 25 Euro eine kuschelwarme Decke zu finanzieren. Insgesamt wurden 2000 Euro gespendet. Pflegekräfte der Sozialstation hatten im November berichtet, dass mindestens 60 Menschen, die ihre Betten nicht verlassen können, frieren. Sie können sich Heizwärme nicht leisten oder haben Angst vor einer zu hohen Rechnung am Ende des Winters. So wurde die Idee zur Spendenaktion geboren. Nun können die hilfsbedürftigen Menschen warme Decken erhalten. „Damit bringen die Pflegekräfte Wärme gezielt zu denen, die eine Kuscheldecke gebrauchen können, damit die Kälte nicht so in die Knochen kriecht“, erklären Sabine Pfirrmann, Leiterin der Ökumenischen Sozialstation, und Pfarrerin Barbara Schipper, aus Süd. Beide haben die Aktion organisiert.

Kampagne „#wärmewinter“

Die Spendenaktion ist Teil der Kampagne „#wärmewinter“, zu der die Evangelische Kirche Deutschlands aufruft: In der kalten Jahreszeit sollen Kirche und Diakonie mit Aktivitäten und Angeboten ein sichtbares und öffentliches Zeichen gegen soziale Kälte und für Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe setzen.

Spendenkonto



Protestantischer Kirchenbezirk Ludwigshafen, DE26 3506 0190 6831 2060 10, KD-Bank, Verwendungszweck: „Decken Wärmewinter“.