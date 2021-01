Ludwigshafen. Ein 80-jähriger musste am Donnerstag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die Polizei mitteilt, zog sich der Mann die Verletzungen gegen 16.45 Uhr bei einem Unfall in der Bürgermeister-Trupp-Straße in Oppau zu. Der 80-Jährige wurde von einem Auto erfasst und war dann unter dem Wagen eingeklemmt. Passiert ist der Unfall an der Kreuzung zur Edigheimer Straße. Dort wartete der 80-jährige Fahrradfahrer an einer roten Ampel. Eine 57 Jahre Autofahrerin wollte hinter dem Mann anhalten, verwechselte aber laut Polizei nach derzeitigen Erkenntnissen das Brems- mit dem Gaspedal und erhöhte die Geschwindigkeit. Deshalb fuhr die Frau auf den Radfahrer auf und klemmte ihn unter dem Auto ein. Zeugen halfen sofort. Sie hoben das Auto an und befreiten den 80-Jährigen, sodass dieser schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621/963-2222.