14.000 Euro hat eine 80-Jährige aus der Gartenstadt Betrügern übergeben. Einer von ihnen hatte sich laut Polizei zuvor als Polizeibeamter des Bundeskriminalamts ausgegeben. Er rief die Frau am Donnerstag um 11.30 Uhr an und behauptete, dass die Enkelin der Seniorin einen Unfall gehabt und eine andere Person überfahren habe. Weiter hieß es, dass die Enkelin ins Gefängnis müsse, es sei denn, die Großmutter könne eine Kaution hinterlegen. Der Betrüger leitete die 80-Jährige sogar zu einer angeblichen Leitstelle der Polizei weiter, die den Vorfall bestätigte.

40.000 Euro gefordert

Weil die Seniorin wusste, dass ihre Enkelin tatsächlich mit dem Auto unterwegs war, glaubte sie die Geschichte. Der Anrufer forderte 40.000 Euro als Kaution. Die Frau sagte, dass sie nicht so viel Geld habe und bot 14.000 Euro an. Der Betrüger vereinbarte ein Treffen an einem Übergabeort in der Jahnstraße in Lampertheim. Dort übergab die 80-Jährige das Geld an eine Frau. Diese sei schlank und zwischen 25 und 30 Jahre alt mit dunklen langen Haaren. Sie trug eine kurze Hose und ein T-Shirt und sei mit einem schwarzen Auto gekommen. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.