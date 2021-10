Eine 80 Jahre alte Frau ist am Montag gegen 11 Uhr in Oggersheim Opfer zweier Trickdiebe geworden. Der Vorfall ereignete sich der Polizei zufolge auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Prälat-Caire-Straße. Die 80-Jährige wurde von einem Paar angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Anschließend stellte die Seniorin fest, dass ihre Geldbörse gestohlen wurde. Der gesuchte Mann ist etwa 30 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß. Er hat eine untersetzte Statur, dunkle kurze Haare, trug eine dunkle Jacke und sprach gebrochen Deutsch. Die Frau ist ebenfalls zirka 30 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und trug ein rotes Kopftuch sowie einen Mantel. Auch sie hat eine eher untersetzte Statur und sprach eine fremde Sprache. Die Polizei sucht Zeugen: Hinweise an die Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621 9632403.