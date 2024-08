Am späten Nachmittag lockt der helle Rhein Besucher des Filmfestivals an die Uferpromenade – so auch die Freundinnen Franziska (59) aus Mannheim und Irene (60) aus Ludwigshafen. Beide möchten ihre Nachnamen nicht in der Zeitung lesen. Aber einen Spaziergang über den Kies machen, die Bewegungen des Wassers beobachten, die Sonne genießen, das wollen beide gern: „Es ist alles ziemlich entspannt hier“, resümiert Irene die entschleunigende Atmosphäre. „Wenn man nicht arbeiten müsste, würde ich noch mehr Filme anschauen“, ist sich Franziska sicher.

Die Luftlinie zwischen den gegenüberliegenden Rheinpromenaden beträgt nur knapp 300 Meter, aber trotz der Baustelle auf der südlichen Hochstraße hätte man während der sechs Kilometer langen Autofahrt nicht viel Zeit für tiefgründige Gespräche wie im Kammerspiel „791 km“ über eine nächtliche Taxifahrt, das sich die Freundinnen im Freiluftkino eben angesehen haben.

Ob es im Leben der Besucherinnen Personen gibt, neben denen sie auf gar keinen Fall 791 Kilometer lang im Taxi sitzen möchten? „Das darf man jetzt nicht laut sagen“, lacht Irene. Nach kurzem Überlegen fällt Franziska ein Name ein: „Donald Trump.“ Mit dem Dalai-Lama würde sich die 59-Jährige aber gern ein Taxi teilen.

Die Serie

Anlässlich des 20. Filmfestivals auf der Parkinsel sprechen wir täglich mit Gästen und Akteuren vor Ort.