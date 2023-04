Ein 79 Jahre alter Radfahrer ist am Mittwochmittag bei einem Unfall in Mannheim-Vogelstang schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war laut Polizei auf einem Radweg unterwegs, als er kurz vor einer Einmündung stark bremsen musste. Der 35-jährige Fahrer eines Mercedes hatte offenbar nicht auf den Radfahrer geachtet. Dieser verlor bei seinem Manöver das Gleichgewicht und stürzte. Der Senior wurde in ein Krankenhaus gebracht.