Eine 79 Jahre alte Frau ist am Mittwoch gegen 10.45 Uhr bei einem Unfall in Oggersheim verletzt worden. Die Frau war der Polizei zufolge mit der Straßenbahnlinie 4 unterwegs. Die Tram fuhr in Richtung Mannheimer Straße, als eine 64-jährige Autofahrerin die Bahn im Kreuzungsbereich zum Schillerplatz übersah. Daher bremste der Straßenbahnführer stark ab, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, sodass eine stehende 79-jährige Mitfahrerin in der Bahn stürzte. Sie verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht. Durch die Unfallaufnahme kam es im Umfeld für etwa 20 Minuten zu Einschränkungen für den Schienen- und Autoverkehr.