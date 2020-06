Die Polizei sucht nach einem Trickbetrüger, der am Mittwochnachmittag in Nord eine Seniorin bestohlen hat. Der Mann klingelte gegen 17.20 Uhr bei der 78-Jährigen aus der Gräfenaustraße. Er gab sich als Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) aus. Unter dem Vorwand, er müsse die Sauberkeit der Wohnung überprüfen, verschaffte sich der Täter Zutritt. Er erbeutete aus der Wohnung den Geldbeutel der Seniorin und flüchtete. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 35 bis 50 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, kurze dunkle Haare, sportlich-athletische Figur. Bekleidet war er mit weißem T-Shirt und dunkler Hose. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.