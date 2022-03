Die Versteigerungsaktion der Großbäckerei Görtz läuft weiter gut. Am Mittwochnachmittag stand das Höchstgebot bei 5555 Euro, am Freitagnachmittag bereits bei 7777 Euro. Geschäftsführer Peter Görtz will mit der Aktion einen Beitrag für die Ukraine-Hilfe leisten. Die am Eingang des Firmensitzes in Rheingönheim platzierte Kuh „Bella“ soll an den Meistbietenden gehen. Das Mindestgebot lag bei 1000 Euro. Görtz hatte das Kunstwerk vor ein paar Jahren für 3500 Euro vom Immobilienunternehmen Kuthan erstanden, um den Seniorenrat der Stadt zu unterstützen. Den bis 25. März gebotenen Höchstbetrag für Kuh „Bella“ will er aufrunden und das Geld dann der Ukraine-Hilfe zukommen lassen. Die Aktion läuft seit 11. März. Wer mitbieten möchte, kann sich noch bis 25. März melden: per E-Mail an bella@baeckergoertz.de.