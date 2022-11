Ein 77-jähriger Fußgänger ist laut Polizei am Mittwoch bei einem Unfall schwer verletzt worden. Gegen 21 Uhr wurde er an der Kreuzung K7/Brückweg in Fahrtrichtung Rheingönheim vom Auto eines 55-Jährigen erfasst. Der 77-Jährige überquerte die Kreuzung aus Richtung des Wertstoffhofs, trotz des Rotlichts der Fußgängerampel. Der 55-Jährige versuchte noch zu bremsen, konnte den Aufprall aber nicht verhindern. Der Fußgänger wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt einen Schock.