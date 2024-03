Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 12.10 Uhr in der Dudenstraße im Stadtteil Wohlgelegen. Eine 77-jährige Opel-Fahrerin befuhr laut Polizei diese in Fahrtrichtung Käfertaler Straße. Auf Höhe der Kreuzung zur Joseph-Meyer-Straße beschädigte die Frau im Vorbeifahren zwei am Fahrbahnrand geparkte BMW. Verletzt wurde niemand. Das Auto der 77-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 13.000 Euro.