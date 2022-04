Eine 77-Jährige ist laut Polizei am Dienstagabend um 19.45 Uhr in der Mannheimer Neckarstadt auf offener Straße überfallen und ausgeraubt worden. Die Seniorin war mit ihrem Rollator unterwegs, als ihr ein Unbekannter plötzlich die am Griff des Rollators hängende schwarze Damenhandtasche aus Kunstleder entriss und unerkannt entkam. Seine Beute: die Geldbörse der 77-Jährigen und persönliche Gegenstände. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,77 Meter groß, Anfang 20, Südeuropäer, dunkle, lockige, kinnlange Haare. Er trug eine dunkle Hose und eine auffällige braun-beige karierte Jacke. Zeugenhinweise an das Raubdezernat unter Telefon 0621 174-4444.