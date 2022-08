Das Land fördert den Aufbau eines Skills- und Simulationszentrums an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) Ludwigshafen mit 762.000 Euro. Dieses Zentrum werde sowohl für den Bachelorstudiengang „Hebammenwissenschaft“ als auch für den neuen Bachelorstudiengang „Pflege“ genutzt, der zum kommenden Wintersemester 2022/2023 an den Start gehen soll, teilt die HWG mit. „Wir investieren damit erneut in qualitativ hochwertige Studiengänge im Hebammenwesen und in der Pflege. Mit der Ausstattung modernster Technik schaffen wir sehr gute Rahmenbedingungen für die beiden Studiengänge und leisten einen wichtigen Beitrag für eine hochwertige gesundheitliche Versorgung in Rheinland-Pfalz“, sagte Staatssekretär Dennis Alt, der am Dienstag den Förderbescheid in Ludwigshafen überreichte.