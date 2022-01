Zu einer Verwechslung der Fahrbahnen ist es laut Polizei am frühen Samstagmorgen in Mannheim-Seckenheim gekommen. Gegen 3.30 Uhr meldete sich ein Anwohner und teilte mit, dass er wegen einer entsprechenden Geräuschkulisse vermute, dass ein Auto im Gleisbett der Straßenbahn unterwegs sei. Bei der Überprüfung vor Ort stellten die Beamten des Polizeireviers Ladenburg tatsächlich Reifenspuren im Übergangsbereich von der Straße zum Gleisbett fest – allerdings keinen Pkw. Diesen trafen sie erst 600 Meter entfernt an, wo er aufgrund der Weichen schließlich zum Stehen gekommen war. Der unverletzte 76-jährige Fahrer stand zwar nicht unter Alkoholeinfluss, machte jedoch einen verwirrten Eindruck und wurde daher an Angehörige übergeben. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt. An den Gleisen kam es nur zu geringfügigen Beschädigungen, die durch Monteure der Verkehrsbetriebe noch in der Nacht behoben wurden, sodass es zu keinen Beeinträchtigungen im Straßenbahnverkehr kam. Ob der Autofahrer noch als fahrtauglich angesehen werden kann, überprüft nun die zuständige Führerscheinstelle.