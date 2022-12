Eine 75-Jährige, die laut Polizei in der Nacht auf Mittwoch zu Fuß auf dem Weg nach Hause war, ist vor ihrer Wohnung in der Rheingönheimer Straße (Mundenheim) ausgeraubt worden. Den Beamten zufolge sprachen zwei Männer die Frau zunächst an und fragten nach einer Zigarette. Als die 75-Jährige verneinte, forderten die Täter die Herausgabe von Bargeld. Als sie auch dies ablehnte, schlug ihr laut Polizei einer der Männer unvermittelt ins Gesicht und entriss ihr einen Einkaufsbeutel. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung des Zedwitzparks in der Wilhelminenstraße und werden als „osteuropäisch aussehend“ beschrieben. Beide sollen graue Jogginganzüge getragen haben. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773.