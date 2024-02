Schwer verletzt worden ist am Samstagvormittag eine 75 Jahre alte Fußgängerin bei einem Unfall mit einem Auto in Mannheim-Sandhofen. Laut Polizei übersah ein 86-jähriger Autofahrer beim Abbiegen die die Straße kreuzende Fußgängerin und erfasste die Frau mit seinem Wagen. Die 75-Jährige erlitt schwere Verletzungen an den Beinen und den Handgelenken. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde sie in eine Klinik gebracht. Der Unfallverursacher selbst blieb unverletzt, An seinem Auto entstand augenscheinlich kein Unfallschaden.