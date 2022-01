Ein 74-jähriger Mann ist am Sonntagmittag in der Schwetzingerstadt Opfer eines Wechseltricks geworden. Kurz nach 12 Uhr sprach ihn laut Polizei ein Unbekannter an der Straßenbahnhaltestelle „Tattersall“ an und bat darum, eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Der hilfsbereite Senior holte seine Geldbörse heraus und suchte darin nach Wechselgeld. Dabei nahm der Unbekannte unbemerkt mehrere Geldscheine aus der Geldbörse. Der Unbekannte ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, hat braune, mittellange Haare und trug einen Bart. Er sprach deutsch und war mit dunkler Hose und dunkler Jacke bekleidet. Zeugenhinweise an die Mannheimer Polizei unter Telefon 0621 174-3310.