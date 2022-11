Der 74-jährige Peter D. aus Mannheim wird seit 14. November vermisst. Wie die Polizei weiter mitteilte, verließ er an diesem Tag gegen 9 Uhr die Wohnung, um joggen zu gehen. Seither kehrte er offenbar nicht zurück. Zuletzt gesehen wurde er am Pfingstberg im Süden der Stadt. Eine hilflose Lage könne nicht ausgeschlossen werden, heißt es. Die Polizei suchte zwischenzeitlich auch mit einem Hubschrauber nach dem Mann – bislang vergebens. Der Vermisste wird so beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, 60 Kilo schwer, schlanke Statur, Halbglatze mit seitlich kurzen, grauen Haaren. Er trägt Sportbekleidung. Die Polizei bittet bei der Suche um die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise: Telefon 0621 174-4444 oder jede andere Polizeidienststelle.