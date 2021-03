Ein 74-Jähriger ist laut Polizei am Montag um 12.45 Uhr auf dem Goerdelerplatz (Hemshof) von einem Unbekannten „grundlos geschubst“ worden. Der Mann stürzte und brach sich vermutlich ein Bein. Der Angreifer fuhr mit einem Auto weg. Ein Zeuge konnte sich das Kennzeichen notieren. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222. Die Ermittlungen dauern an.