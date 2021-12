Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Beamtenbeleidigung erwartet einen 73-Jährigen aus Trier. Der Mann zeigte einer Polizeistreife an einer Ampel in der Bahnhofstraße (Mitte) am Donnerstag den ausgestreckten Mittelfinger. Bei seiner Kontrolle wiederholte der Mann diese Geste. Was ihn dazu motiviert hat, ist noch unklar.