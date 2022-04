Ein 73-jähriger Mannheimer ist am Dienstag Opfer einer Betrugsmasche geworden, die seit ein paar Wochen in der Region immer häufiger vorkommt. Laut Polizei erhielt der Mann gegen 10.30 Uhr eine Nachricht via WhatsApp, die angeblich dessen Tochter geschickt hatte. Diese bat ihn – unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und einer „neuen Handynummer“ – um Überweisung von mehr als 3000 Euro. Der Vater kam der Bitte nach. Stunden später das gleiche Spiel. Gegen 18 Uhr erhielt der 73-Jährige eine weitere WhatsApp-Nachricht seiner angeblichen Tochter, die um eine weitere Überweisung von über 3000 Euro bat. Auch dieser Bitte kam der 73-Jährige nach. Im Lauf des Abends kamen ihm jedoch Zweifel, und er rief seine Tochter unter der altbekannten Handynummer an. Dabei stellte sich heraus, dass er Betrügern zum Opfer gefallen ist. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.