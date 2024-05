Eine 73-jährige Radfahrerin ist laut Polizei am Montag gegen 14.10 Uhr bei einem Unfall auf der Rheinpromenade in der Innenstadt verletzt worden. Sie war dort in Richtung Zollhof unterwegs, als ein 24-Jähriger, der mit seinem Auto am rechten Fahrbahnrand der Promenade stand, aus seinem Fahrzeug stieg und unachtsam die Tür öffnete. Die Radfahrerin touchierte die Autotür, stürzte und verletzte sich. Die 73-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.