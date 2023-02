Wegen fahrlässiger Körperverletzung muss sich laut Polizei eine 73-Jährige verantworten, die einem 51-Jährigen am Freitag in der Innenstadt über den Fuß gefahren ist. Gegen 12.25 Uhr wollte der Ludwigshafener in der Bahnhofstraße die Fahrbahn überqueren. Als er fast auf der anderen Seite angekommen war, erwischte ihn der Wagen der Seniorin.