In Ludwigshafen lag die Corona-Inzidenz am Dienstag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 825,2 (Montag: 879,1), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 827,1 (848,4). Für das Stadtgebiet werden derzeit insgesamt 7292 aktuelle Corona-Fälle gemeldet, im Kreis sind es dem LUA zufolge 5543. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1058,1, die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – betrug in Rheinland-Pfalz am Dienstag 6,26 (6,43). Am Donnerstag, 24. Februar, macht der Landesimpfbus wieder Halt in Ludwigshafen: Von 9 bis 17 Uhr steht er am Heinrich-Pesch-Haus in der Frankenthaler Straße 229. Mitzubringen zum Impfen ohne Termin ist ein Ausweis. Am Samstag, 26. Februar, kommt er von 10 bis 18 Uhr zum ASV Maxdorf (Longvicplatz 2) und von 9 bis 17 Uhr zur Kurpfalzschule (Kurpfalzstraße 2) in Dannstadt-Schauernheim.