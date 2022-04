Beim Kochen in seiner Wohnung ist ein 71-Jähriger im Mannheimer Jungbusch verstorben. Laut Polizei sind wegen der Rauchentwicklung in der Wohnung am Donnerstagabend Polizei und Feuerwehr alarmiert worden. Der Mitbewohner stellte um kurz nach 20 Uhr bei der Heimkehr in seine mit einem 71-Jährigen gemeinsam genutzte Wohnung starke Rauchentwicklung. In der Küche fand er seinen dann den senior leblos am Boden liegend. Auf dem eingeschalteten Herd befand sich eine Pfanne mit verkohltem Essen, das die Rauchentwicklung verursachte. Reanimationsversuche von Rettungskräften und Notarzt verliefen erfolglos. Bei der weiteren ärztlichen und kriminalpolizeilichen Untersuchung ergaben sich keine Hinweise auf eine Rauchgasvergiftung als Todesursache. Vielmehr wurde ermittelt, dass der 71-Jährige unter Vorerkrankungen litt und bereits am Vorabend über starke Atemprobleme geklagt hatte. Die Ermittler gehen deshalb davon aus, dass der 71-Jährige aufgrund dessen verstorben ist und sich der Rauch durch das angebrannte Essen erst im Nachhinein entwickelt hat.