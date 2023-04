Ein geparktes Auto in der Welserstraße (Nord) ist am Montag durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Sachschaden an dem Seat Alhambra auf rund 7000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621 963-2222 zu melden.