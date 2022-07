In entspannter Atmosphäre bei Bratwurst und Kaltgetränk den künftigen Arbeitgeber kennenlernen. Geht nicht? Geht doch! Genau das ist das Erfolgsrezept des „TFC Job-Barbecue“ auf der Anlage des Hockeyvereins auf der Parkinsel. Am Donnerstag ab 17 Uhr startet die vierte Auflage der Veranstaltung.

TFC-Boss Christian Hanz strahlt: „Wir hatten in jedem Jahr eine Steigerung bei den Firmen. Aber mit fast 70 Unternehmen sind es in diesem Jahr beinahe doppelt so viele wie im Vorjahr.“ Und es ist das Who-is-who der lokalen Unternehmerszene. Die BASF ist ebenso mit dabei wie der Energieversorger TWL, die Wohnungsbaugesellschaft GAG, der Pharmakonzern Abbvie oder auch Daimler Truck. Staatsbetriebe oder Hochschulen – sie alle buhlen beim TFC um Schulabgänger. „Das Geheimnis liegt einfach darin, dass die Gespräche bei uns in einer entspannten Atmosphäre stattfinden, die Jugendlichen ungezwungen mit den Unternehmen in Kontakt kommen“, sagt Hanz.

Escape-Room und ein Berufe-Quiz

Dieses Konzept habe auch in den beiden Vorjahren getragen. „Wir haben immer wieder ein Fenster für die Veranstaltung gefunden“, sagt Hanz, der froh ist, „dass wir in diesem Jahr wieder ohne Einschränkungen in Kontakt kommen können“. Umso größer ist das Rahmenprogramm mit einem „Berufe-Parcours“ zum Ausprobieren und Mitmachen in verschiedenen Berufsbildern.

„Wir haben außerdem einen Escape-Room, ein „Stadt-Land-Berufe-Quiz und noch vieles andere mehr“, wirbt er. Nicht fehlen dürfen der Check der Bewerbungsunterlagen, die Möglichkeit, an Ort und Stelle professionelle Bewerbungsfotos erstellen zu lassen oder auch der „Berufs-Knigge“: Experten geben dabei in einem Style-Check Tipps zu Outfit und Frisur.

Hanz freut sich wieder auf ein gutes Zusammentreffen von engagierten Jugendlichen, Arbeitgebern und Ausbildungsbetrieben bei Bratwurst, Burgern und alkoholfreiem Bier. Um Anmeldung im Netz unter www.job-barbecue.de wird gebeten. Aber auch alle ohne Anmeldung sind auf dem TFC-Gelände, Parkstraße 43, drei Stunden lang willkommen.