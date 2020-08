[Aktualisiert, 19.25 Uhr]Bei einem Brand in einem Seniorenheim in der Dürerstraße in Mannheim sind am Sonntag drei Pflegekräfte verletzt worden, die Rauchgase eingeatmet haben. Aus unbekannter Ursache ist das Feuer gegen 16.25 Uhr im Keller ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden zwei Stockwerke des Gebäudes evakuiert. Die Bewohner wurden im Freien betreut, untersucht und die Verletzten von ehrenamtlichen Sanitätern in verschiedene Kliniken gebracht. Der Brand wurde schnell gelöscht. Ein Gebäudeteil des Altenheims ist laut Polizei derzeit nicht bewohnbar. Zwanzig Bewohner dieses Gebäudeteils wurden in einem anderen Teil des Altenheims untergebracht.