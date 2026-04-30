Strahlende Gesichter statt verbissene Fußballmillionäre: Beim Fritz-Walter-Turnier im Südweststadion ging es nicht um Taktik. Schüler sollten ihre Liebe zum Ball entdecken.

Straßenfußball hat viele Namen. Regional ist es als „Kellerlecherles“ ein Begriff. „Tschutten“ nennen die Schweizer alles vom Bolzplatz bis zur Champions League. Und dann war da noch das Idol Fritz Walter, für den der Straßenfußball immer „Kanälchers“ sein wird. Die Kanalöffnungen in seiner Straße in Kaiserslautern, die als Tore für die aus Lumpen zusammengesteckten Bälle herhalten mussten. Und der unvergessene Weltmeisterkapitän hätte am Mittwoch im Südweststadion sicher seine helle Freude gehabt. Bereits zum zweiten Mal trafen sich hier Ludwigshafener Grundschüler ohne Leistungsdruck aus reiner Freude am Fußball. Nach den Regeln der Straße.

Über Foul und Einwurf entscheidet die Mehrheit

„Wir Lehrer haben mit diesem Turnier eigentlich keine Arbeit“, sagt Jörg Streb. Zwar waren fast 70 Kinder aus den Klassenstufen 1 und 2 acht Grundschulen zum Turnier angereist, „aber die Kinder organisieren sich selbst“. Schiedsrichter gibt es nicht. Über Foul und Einwurf entscheidet die Mehrheit. „Außer Anfeuern müssen die Lehrer wenig tun“, so Streb, der als Fachberater Schulsport mit seiner Kollegin Sandra Staat nur die Aufgabe hatte, die Spielzeit auf den beiden (Bolz-)Plätzen zu überwachen.

„Schulmannschaften“ war dabei ebenfalls nicht der richtige Begriff. „Das ist ein Turnier für die Kinder, die normalerweise nicht zu den Turnieren fahren“, erklärt Werner Schmalz von der Fritz-Walter-Stiftung. Und er brachte den Kindern die allerwichtigste Grundlage des „Kanälchers“ nahe: „Die Mannschaften werden gewählt.“ In diesem Fall allerdings eher gelost. Eine Aufgabe, die ebenfalls die Fachberater Schulsport übernommen hatten und so die Teams zusammenstellten, die damit nicht mehr die Namen ihrer Schulen trugen, sondern von Streb als „Rot gegen Blau“ zum Spiel auf den Platz gerufen wurden, was die Traineraufgabe für die mitgereisten Lehrer praktisch unmöglich machte. Immerhin konnten in allen vier Formationen, die gerade dem Ball nachjagten, Spieler aus der eigenen Schule im Einsatz sein.

Kein Kind geht mit leeren Händen

Und für die hatte Schmalz den Kindern nicht nur die Regeln, sondern vor allem eine Menge Preise. So ging kein Kind mit leeren Händen nach Hause. Und statt Pokale und Urkunden gab es mit T-Shirts und Trinkflaschen viel Handfesteres, um die Freude am Spiel auch in die nächste Generation zu tragen. Vor allem in die, die beim „Kanälchers“ vielleicht als Letzte, oder auch gar nicht gewählt worden wären. „Gerade solche Integrationsturniere sind unsere Lieblingsveranstaltungen. Die laufen fast von allein und sind wirklich für alle Kinder. Daran hätte Fritz Walter ganz sicher auch seinen Spaß gehabt.“

Rund 40 Turniere dieser Art veranstaltet die Stiftung pro Jahr und ist mit dem integrativen Fußball in ganz Rheinland-Pfalz unterwegs. „Wir veranstalten dabei auch Meisterschaften. Aber das hier sind die Spaßfußballer.“ Und für diese war das Ludwigshafener Südweststadion zum zweiten Mal die richtige Anlaufstelle. „Ein Turnier für die Kinder, die normalerweise nicht bei Turnieren mitspielen würden“, bilanziert Streb.