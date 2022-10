Mehr als drei Jahre lang mussten die Feiern zur Übergabe der „Ehrenamtskarten“ wegen der Corona-Pandemie aufgeschoben werden. Am Donnerstag konnten 15 ehrenamtlich engagierte Menschen aus Ludwigshafen endlich die ihnen gebührende Anerkennung für ihre Leistung für die Gemeinschaft aus den Händen der Oberbürgermeisterin entgegennehmen.

„Ohne das Ehrenamt wäre vieles in der Stadt überhaupt nicht möglich. Die Ehrenamtskarte ist ein kleines Dankeschön“, würdigte Jutta Steinruck (SPD) bei der kleinen Feierstunde in der Stadtbibliothek die Leistung der ehrenamtlich engagierten Menschen. An diesem Nachmittag wurden 15 Frauen und Männer aller Altersgruppen ausgezeichnet, die namentlich aufgerufen und unter großem Beifall ihre Ehrenamtskarte in Empfang nehmen konnten.

Mit dieser Karte kommen die Besitzer in der Stadt Ludwigshafen und in Rheinland-Pfalz in den Genuss einiger Vergünstigungen wie ermäßigten Eintrittspreisen in Museen, Bäder, bei Theaterbesuchen und mehr. Insgesamt rund 70.000 Personen gebe es in der Stadt Ludwigshafen, die sich in den vielen Vereinen aktiv beteiligen, nannte Steinruck eine erstaunliche Zahl. Wies aber gleich auch auf die aktuelle und weniger erfreuliche Tendenz hin, dass sich immer weniger junge Leute in den Vereinen fest für eine längerfristige Aufgabe verpflichten wollen. Die Pandemie habe hier ebenfalls einen negativen Einfluss gehabt, stellt sie fest.

Eine ganz wichtige Aufgabe für das Ehrenamt in der Stadt erfüllt der Verein zur Förderung des Ehrenamts (Vehra), der die Verleihung der Ehrenamtskarten organisiert hat und mit seiner „Ehrenamtsbörse“ eine Anlaufstelle und Vermittlung für Menschen bietet, die sich gerne engagieren wollen. Dazu betreibt Vehra auch die „Tafel“ in Ludwigshafen mit der Verteilung von Lebensmitteln an Bedürftige. Auch die Tafel brauche wieder Nachwuchs und Hilfskräfte, machte Vehra-Vorsitzender Juergen Hundemer an dieser Stelle deutlich.

Die Auszeichnung mit der Ehrenamtskarte können die Vereine für ihre verdienten Mitgliedern beantragen. Unter den geehrten Menschen in diesem Jahr hob Hundemer besonders die große Zahl von Mitgliedern des Eisenbahner-Sportvereins (ESV) hervor. Hier gebe es ganze Familien, die sich über Generationen und Jahrzehnte hinweg engagierten, zollte er seine Anerkennung.

„Wir wollen bis zum Jahresende 1000 Ehrenamtskarten ausgeben“, nannte Hundemer sein Ziel. Nach seinen Angaben sind seit 2015 von Vehra rund 900 dieser Auszeichnungen vergeben worden. Wer sich über 25 Jahre lang ehrenamtlich engagiert hat, kann die Jubiläums-Ehrenamtskarte bekommen. Diese gilt dann übrigens lebenslang.