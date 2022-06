Unter dem Motto „Wer, wenn nicht wir?“ kommt das Chorprojekt „6K United!“ nach einer dreijährigen Pause zurück in die Mannheimer SAP-Arena.

Am Mittwoch, 22. Juni, wird ein Chor aus 6000 Kindern Lieder aus Pop, Klassik, Volksmusik und internationaler Folklore vortragen. Die Aufführung wird von einer 16-köpfigen Band aus Musikern und Backgroundsängern begleitet und mit einer Lichtshow untermalt.

Für interessierte Schulklassen und Chöre gibt es auch jetzt noch die Möglichkeit, sich anzumelden. Das Repertoire ist laut dem Veranstalter so konzipiert, dass man es in den wenigen Wochen, die bis zur Aufführung bleiben, problemlos einstudieren kann. Das Übungsmaterial ist unter www.6k-united.de verfügbar und umfasst Liederbücher sowie Videos und CDs zum üben. Die Proben können also direkt nach der Anmeldung beginnen.

Tickets für das Konzert sind unter www.6kunited.online-ticket.de erhältlich.