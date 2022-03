Ein 69-jähriger Mann ist am Samstagabend in den Innenstadtquadraten von einem Unbekannten überfallen worden. Der 69-Jährige war laut Polizei gerade damit beschäftigt, die Türen in einem Anwesen im Quadrat P 6 zu verschließen, als ihm ein Mann im Gebäude auffiel. Er forderte ihn auf, das Haus zu verlassen. Der Unbekannte sprühte dem 69-Jährigen mehrmals mit Pfefferspray ins Gesicht und zog ein Messer. Der Senior stürzte zu Boden. Der Angreifer stahl ihm die Geldbörse aus der Hosentasche und flüchtete. Der maskierte Räuber ist etwa 25 Jahre alt, schlank und etwa 1,75 Meter groß. Er hat dunkles Haar, gebräunte Haut und redete in einer Sprache, die das Opfer nicht kannte. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 174-4444.